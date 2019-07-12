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TÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayi üretiminde artış

TÜİK sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre üretim, Mayıs'ta yıllık yüzde 1,3 düştü, aylık yüzde 1,3 arttı. Ekonomistler sanayi üretiminin Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, aylık bazda ise değişmeyeceğini tahmin ediyordu. Böylece veriler, beklenenden iyi geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:31
TÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayi üretiminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,3 düşüş gösterdi; aylık yüzde 1,3 arttı. Ekonomistler, Mayıs'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyordu.

Yıllık bazda, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:31
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. Sanayi üretimi

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