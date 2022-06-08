TÜİK açıkladı! İYİ Parti lideri Meral Akşener yüzü kızarmadan yalana devam etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Ekonomi çığırtkanlığı yaparak hükümeti hedef alan Akşener, TÜİK’le ilgili iddialarda bulundu.

TÜİK'te görev değişikliği olduğunu ileri süren İYİ Parti lideri, "İlk önce, TÜFE ve ÜFE oranlarından sorumlu, daire başkanını görevden aldılar. Sonrasında, 20 bölge müdürünü değiştirdiler." ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıklamasına rağmen Akşener yalanı devam ettirdi

İl ziyaretlerinde oynadıkları tiyatroları tek tek ellerinde patlayan Akşener, TÜİK'in iki gün önce yalanladığı haberi yüzü kızarmadan grup toplantısında devam ettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iki gün önce yaptığı açıklamada 4 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bölge müdürlükleri atamalarının asaleten olduğunu, yeni bir atama ya da görev yeri değişikliğinin söz konusu olmadığını bildirmişti.

Vekaleten atananlar, asaleten atandı

TÜİK'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında TÜİK Bölge Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığına yönelik yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 20 Bölge Müdürünün asaleten ataması yapılmıştır. Ataması yapılan Bölge Müdürlerimizin tamamı daha önceden vekâleten görevlerini yaptıkları Bölge Müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir.

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