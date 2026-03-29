TÜGVA binasını kapatmakla övünüyordu: Belediye kasası ile fuhuşun mimarı Yalım’ın ibretlik görüntüsü

Halka şirin görünmek ve muhafazakar camiaya saldırmak için vakıf binaları üzerinden algı operasyonu yürüten Özkan Yalım'ın ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Kendi şehrinde "har vurup harman savurma devri kapandı" diyerek şov yapan Yalım, iş kendi özel zevkine gelince milletin emanetini lüks otel odalarında çarçur etmekten geri durmadı.

Milletin parası lüks otellere mi gidiyor?

Ankara'daki lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle objektiflere ve polis kayıtlarına yansıyan Yalım'ın durumu, "tasarruf" söylemlerinin sadece siyasi bir tiyatrodan ibaret olduğunu gözler önüne serdi. Vatandaşa kemer sıkma tavsiyesinde bulunan CHP’li başkanın, belediye imkanlarını kendi özel hayatındaki şatafat için kullanması Uşak halkı başta olmak üzere tüm Türkiye’de büyük tepkiyle karşılandı.

Vakıf düşmanlığı maskeymiş

TÜGVA gibi gençliğe hizmet eden kurumları hedef alırken "kamu kaynağı" hassasiyeti maskesi takan Özkan Yalım’ın, otel odasındaki o ibretlik görüntüleri hafızalara kazındı. Kamuoyu şimdi, milletin malını koruduğunu iddia eden bu zihniyetin, lüks otel faturalarını ve şahsi harcamalarını hangi kaynakla karşıladığının hesabını vermesini bekliyor.