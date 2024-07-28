Tuğba Ekinci’den Allah’a ve Peygamber Efendimize hadsiz sözler

Sahneye bikinisiyle çıkan Tuğba Ekinci, sahne figürlerinde cinsel obje haline gelerek bulunması ve aşırı dekolte giyilmesini eleştirenleri hedef aldı. Ekinci, "Bu nasıl Allah, bu nasıl Peygamber" ifadelerini kullandı. Salonda bulunanlar ise Ekinci'nin hadsiz sözlerini alkışladı. Sosyal medyada ise Ekinci'ye tepkiler çığ gibi büyürken "Eleştirinin bile bir dozu var. Allah ve Peygamber'e dil uzatmak hadsizliktir" yorumları yapıldı.