TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi her geçen gün yeni sonuçlar vermeye devam ediyor. Yerli piyade tüfeğinden Silahlı İnsansız Hava Araçlarına Akıllı bombadan Helikoptere kadar bir çok projesi hayata geçiren Türkiye şimdi de harp başlıkları için termobarik mühimmat projesini tamamlandı.

TUBITAK SAGE'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yüksek yüksek tahrip etkinliğine sahip harp başlıklarında kullanılacak termobarik mühimmat, bir çok farklı harp başlığına doldurulabilecek.

Canlı bırakmayacak şekilde tasarlandı

Haber7'nin haberine göre, özellikle atıldığı kapalı alanlarda basınç ve sıcaklık etkisiyle hiç canlı bırakmayacak şekilde tasarlandı. Terörle mücadelede sığınak ve mağaralarda çok etkili olacak olan bu mühimmat uçak bombaları, Anti-tank'larda kullanılabildiği gibi küçük kalibreli mühimmatlarda da kullanılabilecek. Öyle ki el bombaları ve tüfek bombaları da termobarik mühimmat ile doldurulabilecek.