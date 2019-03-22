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TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor

TÜBİTAK tarafından üretilen termobarik mühimmat kapalı alandaki özellikleriyle dikkat çekiyor. Termobarik mühimmatlar atıldığı kapalı alanda neredeyse hiçbir canlı bırakmıyor.

22 Mart 2019 Cuma 11:29
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi her geçen gün yeni sonuçlar vermeye devam ediyor. Yerli piyade tüfeğinden Silahlı İnsansız Hava Araçlarına Akıllı bombadan Helikoptere kadar bir çok projesi hayata geçiren Türkiye şimdi de harp başlıkları için termobarik mühimmat projesini tamamlandı.

TUBITAK SAGE'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yüksek yüksek tahrip etkinliğine sahip harp başlıklarında kullanılacak termobarik mühimmat, bir çok farklı harp başlığına doldurulabilecek.

Canlı bırakmayacak şekilde tasarlandı

Haber7'nin haberine göre, özellikle atıldığı kapalı alanlarda basınç ve sıcaklık etkisiyle hiç canlı bırakmayacak şekilde tasarlandı. Terörle mücadelede sığınak ve mağaralarda çok etkili olacak olan bu mühimmat uçak bombaları, Anti-tank'larda kullanılabildiği gibi küçük kalibreli mühimmatlarda da kullanılabilecek. Öyle ki el bombaları ve tüfek bombaları da termobarik mühimmat ile doldurulabilecek.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:29
  1. termobarik mühimmat
  2. tübitak sage

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  • kerimkerim43 dk önce
    MÜFİT..CANİ KATİLLERİ KATLEDECEK...SEN KORKMA..
  • MÜFİTMÜFİT58 dk önce
    BRAVO HABERİNİZE HIRISTIYANMI KATLETCEK .

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