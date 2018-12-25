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TÜBİTAK BİLGEM personel alım başvuruları ve başvuru şartları

Türkiye’nin en prestij kurumların başında gelen TÜBİTAK, son dakika gelişmesi olarak personel alımı yapıyor. TÜBİTAK, BİLGEM’in kuruluşları için toplamda 105 personel alımı yapılacak. Peki TÜBİTAK personel alım başvuruları neler? TÜBİTAK alım başvurularında son tarih ne zaman?

25 Aralık 2018 Salı 08:51
TÜBİTAK BİLGEM personel alım başvuruları ve başvuru şartları

Türkiye’nin en prestij kurumların başında gelen TÜBİTAK, son dakika gelişmesi olarak personel alımı yapıyor. TÜBİTAK, BİLGEM’in kuruluşları için toplamda 105 personel alımı yapılacak. Peki TÜBİTAK personel alım başvuruları neler? TÜBİTAK alım başvurularında son tarih ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU SM), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı-teknisyen), uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında 92 personel alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu pozisyonlara başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfalarında yer alacak ve başvuru işlemleri "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 

Proje personeli, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için son başvuru tarihi 15 Ocak 2019 olacak. Ayrıca BİLGEM'e bağlı farklı birimlerde görev yapmak üzere teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadrolarında istihdam edilmek üzere 13 personel alımı gerçekleştirilecek.Bu kadrolara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler ise Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasından yayımlanacak ve başvurular "https://esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadroları için son başvuru tarihi 29 Aralık 2018 olarak belirlendi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 08:52
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  2. tübitak personel alımı 2018
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