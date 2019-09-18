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TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 28 Ar-Ge personeli alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları merak ediliyor. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde istihdam edecek olan personeller Ankara'da görev yapacak. Peki, TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 20:49
TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 28 Ar-Ge personeli alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları merak ediliyor. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde istihdam edecek olan personeller Ankara'da görev yapacak. Peki, TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'da görev yapmak üzere TÜBİTAK 28 Ar-Ge personeli alımı başvuruları 9 Ekim'e kadar yapılabilecek. Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

Müracaatlar, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.

TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

- Görüntü İşleme alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. 1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

*Örüntü Tanıma (Pattern Recognition), Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) konularında bilgili olmak. QT, MATLAB, MS Visual Studio, OpenCV, GDAL, GIS/CBS, CUDA, Java, Python, Makine Öğrenmesi konularında bilgi sahibi olmak.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:49
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