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Aktüel TÜBİTAK 20 personel alacak
Aktüel

TÜBİTAK 20 personel alacak

İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:00:00 -
TÜBİTAK 20 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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