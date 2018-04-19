Tübitak 120 projeyi destekleyecek

Hasan Mandal, yaptığı açıklamada, Kurumun Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki söz konusu programların, öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuk, genç ve yetişkinlerin bilime yönelmesi için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Mandal, bu kapsamda 2007 yılında geliştirilen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programıyla, bilginin toplumla buluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını, mümkün olduğunca görselleştirilmesini ve etkileşimli uygulamalarla anlaşılır biçimde aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi. Proje süresi 12 ay olan bu programda destek miktarının 120 bin lira olduğunu belirten Mandal, “Programda hazırlanacak projelerde, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedefleniyor” diye konuştu.