Tübitak 120 projeyi destekleyecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, 2017-2018 döneminde Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 193, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çerçevesinde 51 ve Bilim Şenliği Destekleme Programları kapsamında 120 projenin desteklenmeye değer bulunduğunu bildirdi.19 Nisan 2018 Perşembe 12:21
Hasan Mandal, yaptığı açıklamada, Kurumun Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki söz konusu programların, öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.
Çocuk, genç ve yetişkinlerin bilime yönelmesi için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Mandal, bu kapsamda 2007 yılında geliştirilen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programıyla, bilginin toplumla buluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını, mümkün olduğunca görselleştirilmesini ve etkileşimli uygulamalarla anlaşılır biçimde aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi. Proje süresi 12 ay olan bu programda destek miktarının 120 bin lira olduğunu belirten Mandal, “Programda hazırlanacak projelerde, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedefleniyor” diye konuştu.
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