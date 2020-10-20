TÜBA ‘Kovid-19 özel ödülü’ için son başvuru tarihi 13 kasım
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Kovid-19 salgınıyla ilgili üstün nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmayı amaçlayan ‘TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü’ne son başvuru tarihini 13 Kasım olarak belirledi.
TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker, ödüle Türkiye’de Kovid-19'la ilgili ilaç veya aşı geliştirme çalışmaları yürütenler ile konuyla ilgili temel bilim araştırmalarına dahil olanlar veya hastalığın teşhis, tedavi süreçlerinde aktif olarak görev alan bilim insanlarının bireysel olarak başvurabileceğini, kurumlar tarafından da aday gösterilebileceğini kaydetti.