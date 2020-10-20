TÜBA ‘Kovid-19 özel ödülü’ için son başvuru tarihi 13 kasım

TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker, ödüle Türkiye’de Kovid-19'la ilgili ilaç veya aşı geliştirme çalışmaları yürütenler ile konuyla ilgili temel bilim araştırmalarına dahil olanlar veya hastalığın teşhis, tedavi süreçlerinde aktif olarak görev alan bilim insanlarının bireysel olarak başvurabileceğini, kurumlar tarafından da aday gösterilebileceğini kaydetti.