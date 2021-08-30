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Ekonomi TÜ akademik kadro alıyor
Ekonomi

TÜ akademik kadro alıyor

Toros Üniversitesi, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile akademik kadro alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:32:00 -
TÜ akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 27.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapabilecek. Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama www.toros.edu.tradresinde yayınlanacak. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

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