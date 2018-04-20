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TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Bankaların, krediler ve diğer konularda içinde bulunulan piyasa koşullarında bıçak sırtındaki firmalara mutlaka destek olmaları gerekiyor" dedi

20 Nisan 2018 Cuma 14:51
TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hacısalihoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yeniden seçildiği görevde başarı diledi.

Hacısalihoğlu, Arslan'a nezaket ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Arslan ve Hacısalihoğlu, firmaların ihtiyaçları ve bankaların sunduğu imkanlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Arslan, başta Nefes Kredisi olmak üzere birçok konuda iş dünyasına destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hacısalihoğlu, bankaların, krediler ve diğer konularda içinde bulunulan piyasa koşullarında bıçak sırtındaki firmalara mutlaka destek olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Zor koşullardaki firmaların üretime devam etmesi, ülke ekonomisinin ilerlemesi için hayati önem taşımaktadır. Potansiyeli olan, ihracat yapan, üretime ve istihdama katkıda bulunan firmalarımıza bankaların da mutlaka destek olması gerekiyor." dedi.

Bankaların kredi kullandırırken firmalara danışmanlık hizmeti vermesinin de önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Özellikle kredilerin vadelerini ve ödeme koşullarını belirlerken, bankaların firmalar lehine yönlendirici tutum takınmalarını istiyoruz. Bu firmaların ayakta kalması ekonomimiz için hayati önemdedir. Bu firmaları kaybedersek bir daha kazanamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan ve Hacısalihoğlu, ziyaretin anısına birbirlerine plaket verdi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:51
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