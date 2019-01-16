



ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı.

TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine, dernek asbaşkanı Nihat Uçar ve yöneticilerin yanı sıra Gençlerbirliği Kulübü Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Doğan, Gençlerbirliği 16 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Muzaffer Cigerim, Etimesgut Belediyespor 16 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Yasin Mermer, Osmanlıspor 16 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Gültekin Liman ve Keçiörengücü 16 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Ali Nazlı katıldı.

TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Nihat Uçar, merhum başkan İlhan Cavcav'ın Türkiye'nin her noktasını gezerek genç ve yetenekli futbolcuları kulüp bünyesinde topladığını belirterek, "İlhan ağabey, bu gençleri sportif ve ahlaki anlamda yetiştirerek Türk futboluna armağan etmiştir." dedi.

İlhan Cavcav'ın Türk futboluna her anlamda katkı yaptığına dikkati çeken Uçar, "İlhan ağabeyi unutmadığımızı bu turnuva ile bir kez daha göstermek istedik. Geleneksel hale getirmeyi istediğimiz bu turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp temsilcileri ise altyapılara yönelik bir turnuva düzenledikleri için TSYD Ankara Şubesi yöneticilerine teşekkür ederek, tüm oyunculara başarı dileğinde bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü Tesisleri'nde 4 Ankara takımının katılımıyla yapılacak turnuvanın ilk maçı 21 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Keçiörengücü ile Osmanlıspor, ikinci maçı ise saat 13.00'te Etimesgut Belediyespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

İlhan Cavcav için 22 Ocak Salı günü düzenlenecek anma töreninden önce saat 10.00'da üçüncülük, saat 16.00'da ise final karşılaşması yapılacak.