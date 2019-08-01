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TSYD Ankara Kupası'na doğru

- Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin düzenlediği kupada MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 9 Ağustos'ta karşılaşacak- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner:"Başkent derbisinin stadın doldurularak izlenmesini arzu ediyorum"- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav:"Derbiler futbolumuzun bayramıdır"

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:28
TSYD Ankara Kupası'na doğru


ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin düzenlediği TSYD Ankara Kupası'nda, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 9 Ağustos Cuma günü Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kupanın tanıtım toplantısı TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav katıldı.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel hale gelmiş turnuvanın tanıtımı için buradayız. Daha öncesinde dörtlü turnuva için Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor ile planlama yapmıştık. TFF Süper Kupa finalinin Ankara'ya verilmesi, maç trafiğinin artması ve Eryaman Stadı zemininin riske atılmaması için TSYD Ankara Kupası adı altında 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de tek maç üzerinden yapacağız. Yedi yıl aradan sonra ilk kez özlenen bir maç olacak. Diğer takımlara da destekleri için teşekkür ediyoruz. Başarıya giden yolda takımlarımızın yanlarında yer almak istiyoruz."


- Başkanların görüşleri


MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner uzun zamandır Ankara derbisine hasret kaldıklarını belirtti.

Yiğiner, şunları ifade etti:

"Kardeş kulübümüzle Süper Lig'de bir arada mücadele etmek ve bu rekabetin sonucunda daha büyük başarılara imza atacağımızın bilincindeyiz. Bu dostluk ve kardeşlik inşallah devam eder. Bu rekabet bize başarı getirir. Yedi yıl aradan sonra ilk kez Eryaman Stadı'nda olacak. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Eski heyecanı yakalamak ve geçmek istiyoruz. Başkent derbisinin stadın doldurularak izlenmesini arzu ediyorum. İnşallah böyle de devam eder."

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da turnuvanın Ankara’nın bir geleneği haline geldiğini söyledi.

Turnuvanın geçen sene düzenlenemediğine dikkati çeken Cavcav, "Bu sene biz de Ankaragücü ile güzel bir final maçı seyrederiz. Bu organizasyona emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Derbiler futbolumuzun bayramıdır. Ankaragücü ile 100 yıllık kulübüz. Sezon öncesinde bir maç yapacağız. Bu maçın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından başkanlar protokolü imzaladı.


- Bilet fiyatları


MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak TSYD Ankara Kupası maçının bilet fiyatları da açıklandı.

Karşılaşmada kapalı tribün 30, maraton tribün 25, kale arkası tribün biletleri de 20 liradan satılacak.

Takımların 6 değişiklik yapabileceği müsabakada, beraberlik halinde uzatmaya gidilmeden doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:28
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav
  4. MKE Ankaragücü
  5. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
  6. TSYD Ankara Kupası
  7. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru

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