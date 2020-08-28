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Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın'dan Kovid-19 nedeniyle mağdur olan servis şoförleri için "destek" çağrısı
Ekonomi

TŞOF Başkanı Apaydın'dan Kovid-19 nedeniyle mağdur olan servis şoförleri için "destek" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:44:59 -
TŞOF Başkanı Apaydın'dan Kovid-19 nedeniyle mağdur olan servis şoförleri için "destek" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle servis taşımacılığının durma noktasına geldiğini belirterek "Servis taşımacılığı yapan esnafımızın başka bir gelir kaynağı yoktur. Esnafımıza salgın nedeniyle tedbirlerin uygulandığı sürede acilen yardımda bulunulması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, TŞOF toplantı salonunda servis araçları ve sürücü temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek Kovid-19 sürecinde yaşanılan sıkıntıları ve çözüm önerilerini ele aldıklarını ifade etti.

Servis taşımacılığı yapan esnafın sorunlarını detaylı olarak görüştüklerini aktaran Apaydın, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen meslek kollarından birisinin de servis taşımacılığı yapanlar olduğuna dikkati çekti. Apaydın, şöyle devam etti:

"Okul servis taşımacılığı 16 Mart'tan itibaren tamamen durmuş, pek çok kurum ve kuruluşun esnek çalışma sistemine geçmesi nedeniyle personel servis taşımacılığı durma noktasına gelmiştir. Çalışmadıkları dönem boyunca hiçbir gelir elde edemedikleri gibi, 2019-2020 öğretim yılının ikinci döneminin büyük bir kısmında da faaliyette bulunamadıkları için önceden peşin alınan ücretler de iade edilmiştir."

- "Şoför esnafımızın desteğe ihtiyacı var"

Apaydın, şoför esnafının alım gücünün düştüğünü, günlük temel ihtiyaçlara ulaşabilmeleri için yardıma ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Servis taşımacılığı yapan esnafımızın başka bir gelir kaynağı yoktur. Esnafımıza salgın nedeniyle tedbirlerin uygulandığı sürede acilen yardımda bulunulması gerekmektedir. KDV, muhtasar, gelir vergisi gibi borçların ertelenmesi, trafik sigortalarının çalışılmayan sürede tahsil edilmemesi, taşımalı eğitim kapsamında çalışan esnafa ücretlerinin ödenmesi, karar pulu ve damga vergisinin iadesi, kredi verme koşullarının esnafımız lehine iyileştirilmesi, ödeme zamanı gelmemiş borçlar için SGK’nin 'borcu yoktur' yazısı vermesi hususunda Milli Eğitim, Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına, defalarca yazı yazılarak şoför esnafımızın içinde bulunduğu durum aktarılarak destek istenmiştir."

Taşımalı eğitimde yaşanan katsayı değişikliğine ilişkin de ilgili bakanlıklarla görüştüklerini belirterek sorunların kısa sürede çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdiklerini kaydetti.

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