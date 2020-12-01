TSK'yı 'Katar'a satan' CHP'li vekil Başarır tepkilerin ardından geri adım attı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. TSK için 'satılmış' ifadelerini kullanan Başarır, geri adım atarak kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

CHP'li vekil 'iftira' dedi

Başarır, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği, “Devletin ordusu Katar’a satıldı” sözlerine büyük tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine bunun kendiine atılmış bir iftira olduğunu söyleyerek geri adım attı.

Başarır, “Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarır'ın 'satılmış ordu' açıklaması

Başarır katıldığı programda, ''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…'" dedi.