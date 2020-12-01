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Siyaset TSK'yı 'Katar'a satan' CHP'li vekil Başarır tepkilerin ardından geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'Katar'a satan' CHP'li vekil Başarır tepkilerin ardından geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözlerinden geri adım attı. Başarır, canlı yayında kullandığı ifadeler için 'iftira' olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:13:00 -

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. TSK için 'satılmış' ifadelerini kullanan Başarır, geri adım atarak kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

CHP'li vekil 'iftira' dedi

Başarır, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği, “Devletin ordusu Katar’a satıldı” sözlerine büyük tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine bunun kendiine atılmış bir iftira olduğunu söyleyerek geri adım attı.

Başarır, “Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarır'ın 'satılmış ordu' açıklaması

Başarır katıldığı programda, ''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…'" dedi.

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Yorumlar

Eren

Ağzından çıkanı duymayana biz çüşşşşşşşşşşşş diyoruz.
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aydemir ibrahim

chpkk yerli degildir nerde islam türk düsmani gayri müslim varsa chpkk da bulusmuslar.milli güvenlik zaafi olusturuyor chpkk kapatilmali.
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