TSK’dan Hakurk’ta “böl, parçala, temizle” taktiği

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak’ın kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK’nın kamplarının imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 27 Mayıs’ta başlatılan Pençe harekatının ilk etabında sona yaklaşıldı. Mehmetçik Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği harekatlarda olduğu gibi “böl, parçala, temizle” taktiği ile ilerlerken, Türkiye sınırından, Hakurk bölgesinin güneyinden giren Mehmetçik, teröristleri çembere alarak İran sınırına doğru bölgeyi diğer terör unsurlarından arındırmaya devam ediyor. Savaş uçakları ile koordineli bir şekilde hava destekli devam eden harekatta, terör örgütünün Haftanin, Metina, Zap, Gare, Avaşin ve Kandil gibi kamplarından bölgeye destek göndermesinin de önü kesiliyor. Hakurk bölgesinin tamamının çembere alınmasıyla harekatın ikinci etabı olan, alan daraltma yöntemine geçilecek. Bölge çevresinde oluşturulan üslerden teröristlerin bulunduğu merkeze doğru birkaç noktadan eşzamanlı operasyonlarla teröristler bulundukları inlerinden çıkarılarak etkisiz hale getirilirken, silah depoları, mevzileri ve yaşam alanları imha edilerek kullanılamaz hale getirilecek. Harekatın yaz ayları boyunca devam edeceğini belirten yetkililer, bölgede tehdit unsuru oluşturacak tek bir terörist kalmayıncaya kadar harekatın devam edeceğini aktardılar.

Tuzaklar imha ediliyor

Terör örgütü PKK, Mehmetçiğin ilerlediği bölgelerden kaçarken geride bıraktıkları yerlerde tuzaklar kurarak Mehmetçiğin ilerleyişini engellemeye ve yavaşlatmaya çalışıyor. Dağlık ve engebeli arazide zor koşullarda başarılı bir operasyona imza atan TSK, bir taraftan da teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı, mayın ve diğer tuzakları temizleyerek ilerliyor. Özellikle yerleşim bölgesi ve çevresindeki alanlarda sivillerin zarar görmemesi için bölge halkı uyarılarak sivil kayıpların önüne geçilmeye çalışılıyor. Yıllardır terör örgütünün baskı ve zulümlerine maruz kalmış siviller ise, Türk askerine duaları ile destek veriyor.