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TSK'dan dikkat çeken 'Anıtkabir' açıklaması

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Anıtkabir" adı kullanılarak sosyal medyada bazı hesapların açıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

25 Haziran 2019 Salı 11:36
TSK'dan dikkat çeken 'Anıtkabir' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmi Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır."

Paylaşımda, Anıtkabir resmi internet sitesine "www.anitkabir.tsk.tr" adresinden erişilebileceği duyuruldu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:36
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Anıtkabir

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