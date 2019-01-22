TSK'da kritik FETÖ operasyonu! Gözaltılar var FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı. 20 kişi adliyeye sevk edildi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 14'ü muvazzaf asker, 2 Bylock kullanıcısı toplamda 20 kişi adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapı iletişim sistemi olan büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen, 14'ü muvazzaf asker 2'si Bylock kullanıcısı toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari, Bartın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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