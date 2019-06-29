TSK ve ÖSO katil rejime bomba yağdırdı

Türkiye/Rusya arabuluculuğunda 12 Haziran’da başlatılan ateşkesi bozarak halkını katleden Katil Esed’e bağlı güçler, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için bulunan Mehmetçiğe saldırmaya devam ediyor. Kendi halkını katleden Esed’e bağlı rejim güçleri son zamanlarda saldırılarını Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak, başlatılan ateşkesin Suriye’nin bütününe yayma görevini üstlenen unsurlarına yöneltti. Soçi’de gerçekleştirilen zirve ile İdlib bölgesinde 27 Haziran’da ilan edilen ateşkesi de bozan rejim güçleri defalarca Mehmetçiği hedef alarak saldırmaya başladı.

Yaralıları almaya giden helikopterimize de saldırdılar!

Önceki gün rejim güçleri tarafından, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Mehmetçiğin kontrol ettiği, 10 numaralı Gözlem Noktasına top ve havan atışları ile saldırı düzenledi. Kasıtlı olduğu değerlendirilen saldırı sırasında 1 askerimiz şehit olurken, 3 Mehmetçik de yaralandı. Şehit ve yaralı askerlerimizi almaya giden helikoptere de rejim güçleri tarafından saldırılmasının hemen ardından yüksek teknolojinin kullanıldığı radar sistemleriyle saldırının gerçekleştiği noktalar anında tespit edildi. Bölgede bulunan atış destek unsurları top ve obüslerle saldırının düzenlendiği rejim güçlerine ait mevziler vurularak imha edildi. Helikopter bölgeye güvenli şekilde indirilerek şehit ve yaralılarımız alınarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Genelkurmay karargahında da hareketli saatler yaşandı. Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Ankara Askeri Ataşesini karargaha çağırarak Rusya’nın Esed rejimini uyarması istendi. Rejim güçlerinin saldırılara devam etmesi durumunda saldırıyı gerçekleştiren tüm unsurların en ağır şekilde cezalandırılacağı uyarısında bulunuldu.

TSK ve ÖSO rejime ağır kayıplar verdirdi

Mehmetçiğe karşı düzenlenen saldırıların ardından TSK’nın bölgede bulunan unsurları saldırının gerçekleştiği gözlem noktalarına takviye kuvvet gönderirken, Türkiye’den kalkan savaş uçakları da bölgeye yönlendirildi. Bu sırada TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de roket ve füzelerin de bulunduğu ağır silahlarla saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı taarruza geçti. Bölgeden yapılan açıklamaya göre rejim güçlerinin 50’ye yakın kayıp verdiği, bunlardan bir kısmının yaralı olabileceği duyuruldu. Çatışmanın bölgede zaman zaman devam ettiği, ÖSO güçlerinin bölgeye karşı ilerlemeye başladığı da gelen bilgiler arasında.

“Ağır şekilde cezalandırırız”

Bölgede yaşanan saldırılara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yaptı. Ateşkese rağmen Suriye rejim güçlerinin kasıtlı olarak saldırdığının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Şehit astsubay Tunç’un naaşı baba ocağında

Suriye’de katil Esed güçlerinin, Mehmetçiğin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına yaptığı saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (29), memleketi Ağrı’ya getirildi. Şehidin cenazesi Tutak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehidin, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından baba ocağı Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyündeki mezarlığa defnedileceği belirtildi.