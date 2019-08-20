TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

Esed rejimi saldırı başlattığı İdlib'in Han Şeyhun kentine girdi. Kentin sokaklarında çatışmalar ise hala devam ediyor. Şehrin güneyinde TSK'ya ait bir üs bulunuyor. TSK üssüne giden yollar rejim tarafından kontrol altına alınırken, saldırının genişlemesi durumunda üssün tamamen kuşatılma tehlikesi var. Öte yandan dün Türk konvoyuna yapılan saldırının ardından Putin, ABD ve BM'den peş peşe açıklamalar yapıldı.

Rusya'nın desteğiyle İdlib'de ilerleyen Esed rejimi kentin güneyindeki Han Şeyhun ilçesine girmek için saldırı başlatmıştı. Öyle ki rejime ait savaş uçakları, dün, Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morekilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktasına yapılan askeri sevkiyat konvoyuna saldıracak kadar ileri gitmişti.

TSK üssü kontrol altında

Dün bu gelişmeler yaşanırken gece geç saatlerde rejim ordusu Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'a girdi. Kentte sıcak çatışmalar devam ederken, TSK üssüne giden ana yollar rejim tarafından kontrol altına alındı. Öte yandan Askeri muhalifler, bölgede saldırıların genişlemesi durumunda Morek'teki gözlem noktasının rejim güçleri tarafından kuşatma tehlikesi altında olduğunu söylüyor.

Putin, BM ve ABD’den açıklama

Esed rejiminin saldırısı sonrası Rusya, ABD, ve BM'den açıklamalar yapıldı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Rus lider Vladimir Putin, burada yaptığı açıklamada, "Önceden teröristler, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken, şu anda ise yüzde 90'ını kontrol ediyor ve saldırılar bu bölgeden düzenleniyor. İdlib'deki teröristler, buradan dünyanın farklı bölgelerine de hareket ediyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İdlib'de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor" derken, ABD ve BM saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Esed rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna yapılan hain hava saldırının ardından siviller, insani yardım ekipleri ve binalar acımasızca hedef alındı. Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz" ifadelerini kullanırken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, "Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı ve saldırının neden olduğu zayiat, son derece endişe verici" dedi.

Han Şeyhun'un önemi

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.