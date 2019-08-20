0553 313 94 23

TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

Esed rejimi saldırı başlattığı İdlib'in Han Şeyhun kentine girmesinin ardından çatışma şiddetlendi. Kente yakın olan TSK üs noktası tehlike altında.

20 Ağustos 2019 Salı 10:23
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

Esed rejimi saldırı başlattığı İdlib'in Han Şeyhun kentine girdi. Kentin sokaklarında çatışmalar ise hala devam ediyor. Şehrin güneyinde TSK'ya ait bir üs bulunuyor. TSK üssüne giden yollar rejim tarafından kontrol altına alınırken, saldırının genişlemesi durumunda üssün tamamen kuşatılma tehlikesi var. Öte yandan dün Türk konvoyuna yapılan saldırının ardından Putin, ABD ve BM'den peş peşe açıklamalar yapıldı.

Rusya'nın desteğiyle İdlib'de ilerleyen Esed rejimi kentin güneyindeki Han Şeyhun ilçesine girmek için saldırı başlatmıştı. Öyle ki rejime ait savaş uçakları, dün, Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morekilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktasına yapılan askeri sevkiyat konvoyuna saldıracak kadar ileri gitmişti.

TSK üssü kontrol altında

Dün bu gelişmeler yaşanırken gece geç saatlerde rejim ordusu Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'a girdi. Kentte sıcak çatışmalar devam ederken, TSK üssüne giden ana yollar rejim tarafından kontrol altına alındı. Öte yandan Askeri muhalifler, bölgede saldırıların genişlemesi durumunda Morek'teki gözlem noktasının rejim güçleri tarafından kuşatma tehlikesi altında olduğunu söylüyor.

Putin, BM ve ABD’den açıklama

Esed rejiminin saldırısı sonrası Rusya, ABD, ve BM'den açıklamalar yapıldı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Rus lider Vladimir Putin, burada yaptığı açıklamada, "Önceden teröristler, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken, şu anda ise yüzde 90'ını kontrol ediyor ve saldırılar bu bölgeden düzenleniyor. İdlib'deki teröristler, buradan dünyanın farklı bölgelerine de hareket ediyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İdlib'de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor" derken, ABD ve BM saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Esed rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna yapılan hain hava saldırının ardından siviller, insani yardım ekipleri ve binalar acımasızca hedef alındı. Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz" ifadelerini kullanırken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, "Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı ve saldırının neden olduğu zayiat, son derece endişe verici" dedi.

Han Şeyhun'un önemi

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:23
  1. Esed rejimi
  2. Rusya
  3. İdlib
  4. Han Şeyhun
  5. TSK
  6. Putin
  7. ABD
  8. BM
  9. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK)
  10. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus
  11. Türkiye
  12. Birleşmiş Milletler (BM)
  13. Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ)
  14. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gülbahar Gözütok Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek
    1. Gülbahar Gözütok Dünya Şampiyonasında..
    2. Van’da 2 kilogram eroin ele geçirildi
    3. Motosikletin çarptığı kadın hayat..
    4. Van'da 2 kilogram eroin ele geçirildi
    5. Şehit yakını ve terör mağdurlarından..
    6. Galatasaray Üniversitesi'nde korkutan..
    7. Evde incir kurtlanmadan kurutmanın püf..
    8. Türkiye için kritik veri açıklandı
    9. Bu pazar dua okunmadan açılmıyor
    10. TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in..
    11. Özel sektörün yurt dışından sağladığı..
    12. Minik Ali’den davul şov
    13. Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası yarın..
    14. Dişini çektirdi, gözünü kaybetti
    15. Sanayi esnafı otomobilin motoruna..
    16. Kırklareli’nin biyolojik zenginliği..
    17. Dolar/TL, 5,6840 seviyesinden işlem..
    18. Dadaş kaşiften yeni bir çalışma
    19. ‘Kent Söyleşileri’nin konukları Gülsin..
    20. Trump, Hindistan ve Pakistan..
    21. Tüm Türkiye’yi Büyük Taarruzun..
    22. Çapraşık dişler diş kaybına sebep..
    23. Guatemala Devlet Başkanının oğlu ve..
    24. Yurtlar için de fırsatı kaçırmayın
    25. Amerika dün fırlattı! Rusya'dan..
    26. Kuş’tan, Şıh Maksut ve On İkiler..
    27. El freni çekilmeyen aracın önüne..
    28. Bayraklı’da Başkanlık Futbol Turnuvası..
    29. ABD dün fırlatmıştı! Rusya'da açıklama..
    30. Maurizio Sarri zatürre oldu
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek