Trump'tan Venezuela sürprizi: "İlişkimiz 10 üzerinden 10, ziyaret edeceğim!"

Ocak ayındaki askeri müdahale ve Nicolas Maduro’nun tutuklanmasının ardından Washington-Karakas hattında sular durulmuyor. Trump, yeni yönetimin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bölgedeki petrol denklemini de yeniden kuruyor.

"10 ÜZERİNDE 10 LUK İLİŞKİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Venezuela ile olan diyaloğu göklere çıkardı. İlişkileri "10 üzerinden 10" olarak puanlayan Trump, "Venezuela’ya ziyaret gerçekleştireceğim" diyerek niyetini açıkça belli etti. Ziyaretin tarihi hakkında detay vermeyen Trump, bu hamleyle bölgedeki etkisini perçinlemeyi hedefliyor.

RODRIGUEZ HÜKÜMETİNE TAM DESTEK

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile petrol alanında çok yakın çalıştıklarını vurgulayan Trump, mevcut hükümeti meşru olarak tanıdıklarını teyit etti. "Şu an onlarla anlaşıyoruz ve gerçekten çok iyi işler yaptılar" diyen Trump, Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela sahalarına dönüşünün önünü açtı. Beyaz Saray'dan resmi bir politika değişikliği açıklaması gelmese de Trump'ın bu sözleri, Karakas'ta yeni bir dönemin tescili olarak yorumlandı.