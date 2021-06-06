  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Dünya Trump'tan olay sözler: Ülkemiz gözlerimizin önünde yok oluyor
Dünya

Trump'tan olay sözler: Ülkemiz gözlerimizin önünde yok oluyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, parti toplantısında yaptığı konuşmada Biden yönetimini eleştirerek "Ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 12:32:00 -
Trump'tan olay sözler: Ülkemiz gözlerimizin önünde yok oluyor

Kuzey Karolina eyaletinde katıldığı toplantıda konuştu. Greenville’de Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Trump, ABD’nin yeni Başkan Joe Biden döneminde geriye gittiğini ifade etti.

Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, "Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz" dedi.

2020 seçimleri sırasında kötü şeyler yaşandığını belirten Trump, 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çok başarılı olacağını öne sürdü. "ABD Senatosu için çok önemli olan Kuzey Karolina seçimlerini kazanacağız" ifadesini kullanan Trump, 2024 seçimlerini dört gözle beklediğini söyledi.

Seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Ted Budd’ı desteklediğini belirten Trump, "Bu son kararım" diye ekledi.

"Çin 10 trilyon dolar tazminat ödesin"

Kovid-19’un kaynağının araştırılması için Biden’ın haber alma örgütlerini görevlendirmesi ile ilgili olarak da konuşan Trump, Vuhan’da bir enstitüden çıktığını söylediğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün bile ihtimal dışı olarak değerlendirdiği iddialarının gerçeklik kazandığını hatırlattı.

Trump, ABD’nin ve dünyanın Çin’den tazminat alması gerektiğini belirterek, "En az 10 trilyon dolar ödemek zorundalar" dedi.

ABD’nin bugün ulaştığı 'aşılama başarısının' da kendi hükümetinin bir başarısı olduğunu ifade eden Trump, kendisinin yaptığı anlaşmalar olmasaydı Biden yönetiminin çok büyük bir sorun içerisinde olacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

su

beter olun...
  • Yanıtla

1905

kovid 19 virüsü çinde bir labaratuvardan çıktığına dair çok iddialar var dünyanın bir çok ülkesinde bı virüs kasıp kavururken çinde gözle gözüken hiç bir şey yaşanmadı buda bu konuyu doğruluyor öyle ya tüm ülkeler tazminat davası açması gerek
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay