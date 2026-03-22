Trump'tan İran'a "Yıkım" tehdidi: "Hak ettikleri cezayı alıyorlar!"
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Dimona nükleer tesisini hedef alan saldırılarına ateş püskürdü. İsrail Kanal 13’e konuşan Trump, İran’ın tam bir yıkıma uğrayacağını belirterek, "47 yıldır kötü durumdaydılar, şimdi hak ettikleri cezayı alıyorlar" dedi. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı ve savaş konusunda sessiz kalan NATO ülkelerini "utanç verici" olmakla suçladı.
28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ortak operasyonuyla alevlenen Orta Doğu savaşı, 3. haftasını geride bırakırken Trump’tan "nihai tasfiye" sinyali geldi. İran’ın İsrail’in nükleer kalbi Dimona’ya füze göndermesini affetmeyeceklerini belirten Trump, enerji santrallerine yönelik verdikleri 48 saatlik ültimatomun arkasında durdu.
"İRAN TAM BİR YIKIMA UĞRAYACAK"
Trump, saldırıların sonucunun "harika" olacağını iddia ederek, "Güç santralleriyle ilgili ültimatomun sonucunu yakında göreceksiniz. İran tam bir yıkıma uğrayacak ve her şey harika ilerleyecek" ifadelerini kullandı. İran rejiminin 47 yıldır bölge için sorun olduğunu savunan ABD Başkanı, şu an yaşananların bir "ceza süreci" olduğunu vurguladı.
NATO'YA "KAĞITTAN KAPLAN" YORUMU
Savaşın gidişatında Avrupa’nın ve NATO’nun tavrını sert sözlerle eleştiren Trump, müttefiklerini hedef tahtasına koydu. "NATO ülkeleri hiçbir şey yapmıyor, bu büyük bir utanç" diyen Trump, özellikle Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda inisiyatif almayan üye devletleri bir kez daha pasif kalmakla suçladı.
