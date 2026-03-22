Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni! Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı! Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap İstanbul’da doğalgaz dehşeti! Enkaz altına tüyleri diken diken eden telefon Dünya yanıyor Mustafa Sarıgül işin gırgırında ‘Eşekli’ paylaşımı tepki topladı İmamoğlu’nun İstanbul'unda Bayram Trafiği Vatandaşlar Çileden Çıkıyor! Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları Tahran’dan ABD ve İsrail’e 6 Sert Şart: Ya kabul edersiniz ya da… Binaların çökmesi sonrası yaşananlar kamerada! Enkaz çevresinden yeni görüntüler Adalet Bakanı Gürlek sonuçlarını paylaştı! Bilirkişi sisteminde devrim gibi uygulama
Trump'tan İran'a "Yıkım" tehdidi: "Hak ettikleri cezayı alıyorlar!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Dimona nükleer tesisini hedef alan saldırılarına ateş püskürdü. İsrail Kanal 13’e konuşan Trump, İran’ın tam bir yıkıma uğrayacağını belirterek, "47 yıldır kötü durumdaydılar, şimdi hak ettikleri cezayı alıyorlar" dedi. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı ve savaş konusunda sessiz kalan NATO ülkelerini "utanç verici" olmakla suçladı.

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ortak operasyonuyla alevlenen Orta Doğu savaşı, 3. haftasını geride bırakırken Trump’tan "nihai tasfiye" sinyali geldi. İran’ın İsrail’in nükleer kalbi Dimona’ya füze göndermesini affetmeyeceklerini belirten Trump, enerji santrallerine yönelik verdikleri 48 saatlik ültimatomun arkasında durdu.

"İRAN TAM BİR YIKIMA UĞRAYACAK"

Trump, saldırıların sonucunun "harika" olacağını iddia ederek, "Güç santralleriyle ilgili ültimatomun sonucunu yakında göreceksiniz. İran tam bir yıkıma uğrayacak ve her şey harika ilerleyecek" ifadelerini kullandı. İran rejiminin 47 yıldır bölge için sorun olduğunu savunan ABD Başkanı, şu an yaşananların bir "ceza süreci" olduğunu vurguladı.

NATO'YA "KAĞITTAN KAPLAN" YORUMU

Savaşın gidişatında Avrupa’nın ve NATO’nun tavrını sert sözlerle eleştiren Trump, müttefiklerini hedef tahtasına koydu. "NATO ülkeleri hiçbir şey yapmıyor, bu büyük bir utanç" diyen Trump, özellikle Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda inisiyatif almayan üye devletleri bir kez daha pasif kalmakla suçladı.

ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit
ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit

Dünya

ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit

Trump'tan İran'a 48 saat süre: "Açmazsanız santralleri vururuz!"
Trump'tan İran'a 48 saat süre: "Açmazsanız santralleri vururuz!"

Dünya

Trump'tan İran'a 48 saat süre: "Açmazsanız santralleri vururuz!"

Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!
Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!

Dünya

Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!

Trump, Binlerce Amerikalı genci ölüme Gönderiyor: Büyük İsrail hayali için kurban olacaklar
Trump, Binlerce Amerikalı genci ölüme Gönderiyor: Büyük İsrail hayali için kurban olacaklar

Gündem

Trump, Binlerce Amerikalı genci ölüme Gönderiyor: Büyük İsrail hayali için kurban olacaklar

Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap
Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap

Gündem

Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap

Trump'ın kalesi yerle bir! İran füzeleri Arad'ı vurdu: Siyonistlerin sözde "demir kubbesi" delik deşik oldu!
Trump'ın kalesi yerle bir! İran füzeleri Arad'ı vurdu: Siyonistlerin sözde "demir kubbesi" delik deşik oldu!

Gündem

Trump'ın kalesi yerle bir! İran füzeleri Arad'ı vurdu: Siyonistlerin sözde "demir kubbesi" delik deşik oldu!

 

İbrahim Albayrak

Ağla ağla şeytan. epiştayn bunun için ne demiş biliyormusunuz epiştayn denen sapık bile bu sarı iblis için şöyle demiş , ben trump kadar şeytan birini tanımadım demiş bu güne kadar tanıdığım kimse onun kadar kötü değil demiş

Mehme

Sen kalk les itrailin lafi bak ha sen ha o cocuk katillerin yaninda savasmazlar aglamayi birak ona buna yarvarma senin sonun husran olsun cocuk katilleri
