Netanyahu ve Trump'tan flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor. Eğer şimdi bir anlaşmaya yanaşmazlarsa, kısa bir süre sonra anlaşma yapmak zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada bugün Trump ile görüşeceğini duyurdu. Netanyahu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dostlarımızla sürekli temas halindeyiz. Başkan Trump ile neredeyse her gün konuşuyorum.

Aramızda tam bir koordinasyon var sürpriz yok. Ortak hedeflerimiz var ve en önemli hedef, İran'dan tüm zenginleştirilmiş malzemenin çıkarılması ve İran'ın zenginleştirme kabiliyetlerinin sökülmesidir."

Ayrıntılar geliyor...