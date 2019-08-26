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Trump'tan çağrı: Görüşmeye hazırım

Fransa'nın evsahipliğindeki G7 zirvesi sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:30
Trump'tan çağrı: Görüşmeye hazırım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i çağırıp görüşmeler yürütmesini sağlamasının damga vurduğu G7 zirvesinin kapanışında da gündem İran ve ticaret savaşlarıydı.

Macron'un ortak basın toplantısı düzenlediği ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımlar uyguladığı İran'la diğer yandan görüşme temennisini bir kez daha dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, bu görüşmenin birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin gerçekçi olduğunu dile getirdi.

Öncesinde gazetecilere konuşan Macron da olası Trump-Ruhani buluşması için hazırlık görüşmeleri yürütüldüğünü duyurdu.

Ruhani ile Trump arasında zirve

Washington ile Tahran arasında arabuluculuğa soyunan Fransa Cumhurbaşkanı "Umuyorum ki, gelecek haftalarda bu görüşmeler temelinde Ruhani ile Trump arasında bir zirve görebileceğiz" dedi.

Eylül sonunda New York'te düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacak Ruhani ile Trump'ın bu vesileyle görüşme fırsatı var.

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:30
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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