Milyonda bir görülen vaka! Maçta çarpışan futbolcunun böbreği parçalandı

Gaziantep’te amatör futbol maçında yaşanan çarpışma az daha faciayla sonuçlanıyordu. Olay, 26 Şubat tarihinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Semt Sahası'nda meydana geldi. İddiaya göre, amatör bir futbol maçı sırasında rakip takım kalecisiyle çarpışan 15 yaşındaki Muhammed Şükrü Dalgacı, bir anda büyük bir acıyla yere yığılarak kendisini kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası devlet hastanesine kaldırılan Muhammed Şükrü Dalgacı'nın çekilen röntgenlerinde sağ böbreğinde parçalanma ve ciddi bir problem olduğu tespit edildi. Genç futbolcu, daha sonra ivedi şekilde Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne sevk edildi.

Zorlu bir ameliyat geçirdi

Hastaneye ulaştığında yoğun kan kaybına bağlı tansiyonu ölçülemeyen ve genel durumu kötü olan genç sporcu, Anka Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik öncülüğünde hemen ameliyata alındı. Operasyonda, parçalanan sağ böbrek cerrahi olarak çıkarılarak kanama kontrol altına alındı. Operasyonun kritik seyretmesi nedeniyle ameliyata Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan ile Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı da dahil oldu. Ameliyat sürecinde hastaya 11 ünite kan verildi. Ameliyat sonrası tedavi ve takip süreci başarılı geçen genç hasta, ameliyatın 8. gününde genel durumu iyi olarak taburcu edildi.

"Futbol oynaması için biraz beklemesi gerekiyor"

Yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunan ve hastanın ciddi bir hayati riskle karşı karşıya kaldığını belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, "Çok nadir, milyonda bir karşılaşabileceğimiz bir vaka. Hastamız 15 yaşların bir futbol maçı sırasında rakip takım kalecisiyle çarpışıyor ve künt böbrek travması yaşıyor. Ciddi bir böbrek yaralanması olduğu için hayati risk ortaya çıkıyor. Biz bu şekilde hastayı operasyona aldık ve hasta tansiyon alınmayacak bir noktadaydı. Yaklaşık 11 ünite kan vererek operasyonu sıkıntısız bir şekilde tamamladık. Ciddi bir hayati riski vardı ancak operasyon başarılı geçti ve şuanda da durumu gayet iyi. Ameliyatın üzerinden 3 hafta geçti ve artık normal hayatına tamamen döndü. Bundan sonra tekrar futbol oynaması için biraz beklemesi gerekiyor" dedi.

"Çok büyük bir acı hissettim"

Olay anlarını anlatan genç futbolcu Muhammed Şükrü Dalgacı da, "Stoper uzun top atınca ben de topu almaya çalışırken kaleciyle çarpıştım. Kalecinin dizi böğrüme geldi. Ondan sonra çok yoğun bir acı hissettim. Sonrasında hastaneye getirdiler beni ve ameliyat ettiler. Riskli bir ameliyat oldu. Şuan iyiyim çok şükür. Doktor hocalarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Dalgacı (47) ise çok zor günler geçirdiklerini ancak yapılan başarılı operasyonla rahatladıklarını söyleyerek emeği geçen doktorlar ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.