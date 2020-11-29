Trump'ın seçimleri kaybetmesi Filistinlileri sevindirse de Biden, farklı bir yaklaşım sunmayacak

NEW YORK (AA) - BETÜL YÜRÜK - ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesine en çok sevinenlerden Filistinliler, Biden yönetiminin Filistinliler için umut olması ya da köklü değişimler getirmesini beklemiyor.

ABD'de yaşayan Filistinli gazeteciler İbtisam Azem ve Abdelhamid Siyam, AA muhabirine, Biden yönetiminin Filistin için ne ifade edeceğiyle ilgili "Trump'ın kaybetmesiyle rahat bir nefes aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir ABD'de yaşayan ve Amerikan siyasetini yakından takip eden Azem ve Siyam, Trump'ın seçimleri kaybetmesinden memnun olsa da Biden'ın İsrail-Filistin sorununa farklı bir yaklaşım sunmasını beklemiyor.

- "Hiçbir yönetim, büyükelçiliği Kudüs'ten Tel Aviv'e taşımaya cesaret edemeyecek"

Okumak için 1973'te ABD'ye gelen, bir süre Birleşmiş Milletler'de (BM) çalıştıktan sonra gazeteciliğe başlayan ve uzun süredir Amerika'da yaşayan Siyam, "Biden'ın zaferinden çok Trump'ın gidişini kutluyoruz." dedi.

Siyam, Trump'ın gidecek olmasına sevindiğini ama Biden'ın da çok şey değiştirmeyeceğine inandığını belirterek, bütün Amerikan yönetimlerinin genelde İsrail'i desteklediğini söyledi.

Hiçbir ABD başkanının Trump kadar ileri gitmediğini ve Trump dışındaki tüm başkanların BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansını (UNRWA) desteklediğini ifade eden Siyam, "Trump dışında hiçbir ABD yönetimi, İsrail'in Filistin'deki yerleşim birimlerinin yasal olduğunu söylemedi." dedi.

Siyam, Trump'ın İsrail'in Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını, Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington Ofisini kapattığını hatırlatarak, Trump'ın İsrail-Filistin sorununu çözmeye yönelik "Yüzyılın Anlaşması" planının ise Filistin sorununu yok saydığını vurguladı.

Bu değişimlerin bir kısmının geri dönüşünün olmadığına işaret eden Siyam, "Hiçbir yönetim, bundan sonra büyükelçiliği Kudüs'ten Tel Aviv'e taşımaya cesaret edemeyecek." ifadesini kullandı.

Siyam, Trump döneminde İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn gibi bazı Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesi için varılan anlaşmaların da yeni ABD yönetimince "memnuniyetle karşılanacağını" ve "Filistin'in yalnız bırakılacağını" beklediği değerlendirmesinde bulundu.

Biden yönetiminden beklentilerine ilişkin Siyam, "Bazı değişiklikler olacak ama büyük bir değişim beklemiyorum. Biden yönetiminin Filistin yönetimini yeniden desteklemeye, UNRWA'ya tekrar finansal destek sağlamaya başlayacağını bekliyorum." dedi.

Biden yönetiminin, Filistin'in Washington'daki Ofisini tekrar açabileceğini söyleyen Siyam, şöyle devam etti:

"Müzakerelerin tekrar başlaması için nabız yoklayacaklardır ama Kudüs ya da yerleşim birimleri konusunda politikalarını değiştireceklerini hiç zannetmiyorum. Filistinlerin büyük bir değişim için ABD'de mücadelesini büyütmesi gerek. Çözüm, Filistinlilerin mücadelesini, Filistin'den Avrupa'ya ve ABD'ye her yerde başlatmasıyla mümkün."

Siyam, ABD'de de sosyal bir değişim ve dönüşüm başladığına dikkati çekerek, 2050'ye kadar ABD'de azınlıkların çoğunluk olmasının beklendiğini ve bu durumun Amerikan siyasetinde mozaikleri değiştirebileceğini kaydetti.

- "Yerleşim birimleri, yine genişlemeye devam edecek"

Filistin'de büyüyen, ilk olarak Almanya'ya oradan da ABD'ye gelen gazeteci İbtisam Azem ise "Öncesinde her şey iyiydi, Trump ile daha kötü oldu ve şimdi yine yeniden düzelecek gibi bir durum söz konusu değil. Beyaz Saray'da kim olursa olsun, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat hiçbir zaman Filistin tarafında olmadılar, bu bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Obama döneminde varılan bir anlaşmayla İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım yaptığını hatırlatan Azem, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken ise İsrail'in güvenliğine "koşulsuz destek" verecekleri sözlerine dikkati çekti.

Azem, şöyle devam etti:

"Bence vergi veren her Amerikalı, her yıl neden İsrail'e 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıldığını, herhangi bir Amerikalının neden İsrail işgalinin bir parçası olduğunu kendisine sorması gerek. Biden yönetiminde belki ton biraz yumuşayacak ama aslında köklü bir değişim görmeyeceğiz. Yerleşim birimleri, Obama döneminde genişliyordu, Trump döneminde devam etti ve büyük olasılıkla yine genişlemeye devam edecek."

Filistin yönetimini de sokağın nabzını tutamamakla eleştiren ve yönetimin Biden ile yepyeni bir sayfa açıyormuş gibi tablo çizmeye çalışacağını belirten Azem, şunları kaydetti:

"Biden'ın İsrail'e herhangi bir baskı yapacağını zannetmiyorum. Biden ile Filistin meselesinde köklü bir değişim olacağını düşünmüyorum. Birçok Filistinli de değişimin içeride başlayacağına inanıyor, yeniden barışçıl bir intifada olduğunda. Değişim 24 saatte olmaz, bu uzun bir mücadele ve bizim Güney Afrika'dan ders almamız gerek... Değişim sahada olacak ve bütün dünya tepki gösterecek tıpkı Güney Afrika'da değişimin olduğu gibi."