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Trump'ın açıklaması sonrası dolar çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:23
Trump'ın açıklaması sonrası dolar çakıldı

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği yönündeki iddialara ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden cevap verdi.

Trump, "Suriye'de DEAŞ'ı yendik, orada bulunmamızın tek nedeni buydu" dedi.

Dolarda sert düşüş

Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. Yüzde 1,39'luk düşüş yaşayan dolar, 5,2667'den işlem görüyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:23
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YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151711 dk önce
    Çakıl aşağılık $ çakıl. Cehennemin dibine kadar yolun var. Elinde $ olanlar 7,2393 civarlarında bozsalardı, ellerinde şimdi ciddi meblağlar olurdu. Ama, bu durum biraz zekâ gerektirir. Yetmedi, bir de 6.50 civarlarında $ alanlar oldu. Şimdi, hem eldeki parayı zarara çevirdiler, hem de ( mevduatı kullananlar için söylüyorum) Türk lirası mevduatından oldular. Bu da ayrı bir zekâ işi. Bu kafalar bir de bize akıl veriyor.BETER OLUN.
  • zağferzağfer1 sa önce
    Yaww, çakıldı, sert düştü, dediğiniz dollar 5.29' den 5.26' ya düşmüş meğer, aferim be. 5.24' e inince komaya girmiş olacak hellâaam!

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