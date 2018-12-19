Trump'ın açıklaması sonrası dolar çakıldı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşandı.19 Aralık 2018 Çarşamba 19:23
Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği yönündeki iddialara ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden cevap verdi.
Trump, "Suriye'de DEAŞ'ı yendik, orada bulunmamızın tek nedeni buydu" dedi.
Dolarda sert düşüş
Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. Yüzde 1,39'luk düşüş yaşayan dolar, 5,2667'den işlem görüyor.
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