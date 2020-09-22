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Aktüel Trump'dan kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren İsveçli siyasetçiye teşekkür
Aktüel

Trump'dan kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren İsveçli siyasetçiye teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:31:55 -
Trump'dan kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren İsveçli siyasetçiye teşekkür

STOCKHOLM (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren İsveçli milletvekili Magnus Jacobsson, Trump'ın kendisini telefonla arayarak teşekkür ettiğini belirtti.

Jacobsson, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda, ''Başkan Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne kendisini aday gösterdiğim için beni arayıp teşekkür ettiğinde kızımla birlikte yoldaydım. Orta Doğu ve Balkanlar'da barış hakkında güzel bir konuşma yaptık. Başkana barış süreçlerinde başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasında üstlendiği rolden ötürü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilirken, İsveç Meclis Üyesi Magnus Jacobsson tarafından da Kosova ile Sırbistan arasında gerçekleştirilen ekonomik iş birliği ve ticaret görüşmelerindeki katkılarından dolayı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen hafta da Jacobsson, İsrail ile BAE anlaşmasına destek vermek için İsrail'in Stockholm Büyükelçisi Ilan Ben-Dov'ı makamında ziyaret edip başarılar dilemişti.

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