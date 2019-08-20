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Trump'a sert çıkış: Durum çok ciddi

Sinema oyuncusu Javier Bardem, BM'de düzenlenen panelde yaptığı açıklamada, 'Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor' dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 01:24
Trump'a sert çıkış: Durum çok ciddi

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, 'Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz, inkar edilemez çünkü bu bir gerçek.' dedi.

Bardem, BM Genel Merkezinde katıldığı panelde, küresel ısınma nedeniyle tehdit altındaki okyanusların korunması çağrısında bulundu.

AA muhabirinin, "Hava kirliliğine en fazla neden olan ülkeler arasında yer alan ve aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye, Trump yönetimine mesajınız nedir?" sorusu üzerine, Bardem, şunları kaydetti:

'Durum ciddi'

"Hepimizin, Trump yönetimine söyleyecek birkaç sözü var. Paris İklim Anlaşması'ndan hiçbir şekilde çekilemezsin. Durum ciddi, iklim değişikliği gerçekleşiyor, bunu inkar edemezsiniz, inkar edilemez çünkü bu bir gerçek. Trump yönetimine şunu söylemek istiyorum; çevrenizde yaşananlara dikkatli bakın, doğanın bize ne dediğine kulak verin.

Sıcak hava dalgaları sürekli vuruyor, bu yaz Avrupa'yı vurdu, plajda yürürken her yerde plastik görüyoruz, plastikler her yerde yüzüyor, bu bir gerçek, kimse kafasından uydurmuyor. Paris İklim Anlaşması hepimiz için ve kimse bundan çıkar sağlamayacak."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 01:24
  1. Javier Bardem
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