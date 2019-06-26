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Trump'a meydan okudu: ABD'nin bizi yok etme kapasitesi yok

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ı yok ederiz' tehdidine çok sert cevap verdi.Zarif, "ABD'nin bizi yok etme kapasitesi yok" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:44
Trump'a meydan okudu: ABD'nin bizi yok etme kapasitesi yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ı yok ederiz' tehdidine karşılık İran'dan 'ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok.' yanıtı geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, başkent Tahran'da CNN muhabirinin sorusu üzerine ABD Başkanı Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidini değerlendirdi.

Trump'ın İran hakkında "kesinlikle yanıldığını" söyleyen Zarif, "ABD, İran'ı yok edecek konumda değil. Yasaklanmış silahlar (kitle imha silahları) kullanmadan bunu yapacak kapasiteleri yok." diye konuştu.

"Savaş tehditleri yasa dışı"

İran'ın herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirten Zarif, "Buna karşın biz savaş veya çatışma istemiyoruz. Başkan Trump, 18'inci yüzyılda yaşamadığımızı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre savaş tehditlerinin yasa dışı olduğunu hatırlamalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin son haftalardaki eylemlerinin "provokatif" olduğunu kaydeden Zarif, özellikle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yaptırım kararını tüm İran ulusuna yönelik hakaret kabul ettiklerini vurguladı.

Zarif, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurma kararına ilişkin ise, "İran nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 numaralı kararında garanti altına alınmış haklarını kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına gelebilir." tehdidini savurmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:44
  1. ABD
  2. iRAN

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