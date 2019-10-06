0553 313 94 23

Trump'a bir şok daha! İkinci muhbir ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıktı.

06 Ekim 2019 Pazar 18:00
Trump'a bir şok daha! İkinci muhbir ortaya çıktı

ABD'de Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istediğine dair bir şikayet mektubu hazırlayan ve Trump'a karşı azil soruşturması açılmasına neden olan muhbirin ardından, ikinci bir muhbir olduğu belirlendi.

Amerikan istihbarat görevlisi olduğu belirtilen ilk muhbiri temsil eden hukuk şirketi yetkilisi avukat Mark Zaid, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, yine istihbarat görevlisi ikinci bir muhbirin daha olduğunu belirtti.

Zaid, söz konusu muhbirin, Amerikan İstihbaratı Başmüfettişliği ile Trump'ın Ukrayna ilişkilerine dair konuştuğunu ancak henüz bir şikayet mektubu sunmadığını kaydetti.

Azil soruşturması

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 18:00
  1. ABD
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? La Liga 8. hafta
    1. Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat..
    2. HDP Diyarbakır il binasına girmeye..
    3. İnter Juventus maçı ne zaman saat..
    4. Serebral palsi nedir? Serebral palsi..
    5. Ümraniyespor Adanaspor maçı kaç kaç..
    6. Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları..
    7. Arsenal Bournemounth maçı kaç kaç bitti?
    8. Trump'a bir şok daha! İkinci muhbir..
    9. Selçuk Bayraktar Akıncı İHA'nın yeni..
    10. Ankara'daki acı olayda şok sözler! 2,5..
    11. Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti
    12. Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman..
    13. İttifakta büyük çatlak! İYİ Parti’den..
    14. Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman..
    15. Fethi Yıldız ABD Büyükelçiliğinin özür..
    16. Mustafa Cengiz: VAR'a giden hakemin..
    17. Hazırlıklar tamam! Türkiye'den emir..
    18. 2.5 aylık kardeşini pencereden atan..
    19. ABD'den Devlet Bahçeli açıklaması
    20. ABD'den bir açıklama daha geldi
    21. Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert..
    22. Prof. Dr. Karatay: Misafire baklava..
    23. Abdullah Gül sorusu sorulan Haşim..
    24. Irak hükümetinden göstericilerin..
    25. Mısırlı rahipten akıllara zarar Sisi..
    26. Boris Johnson Kraliçe 2. Elizabeth’e..
    27. Davutoğlu ve Karamollaoğlu SP'li nikah..
    28. Erol Mütercimler, AK Parti'yi yok..
    29. Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar..
    30. Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
    Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı! Hepsi kapatıldı
    Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı! Hepsi kapatıldı
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu