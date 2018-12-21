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Trump, Suriye'den çekilme kararını Erdoğan ile görüşerek almış

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, Türkiye'nin kendileri için kritik öneme sahip bir ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı "Suriye konusundaki tüm planlarında Türkiye ile olan uzun vadeli ilişkilerini de göz önünde bulundurmak zorunda olduğu noktasında ikna ettiğini" belirtti.Kimmit, "Türkiye, ABD için önemlidir. Bu da Türkiye'yi geri kazanmak için iyi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

21 Aralık 2018 Cuma 18:08
Trump, Suriye'den çekilme kararını Erdoğan ile görüşerek almış

Avrupa ve NATO'da en büyük ordulardan birine sahip olan Türkiye'nin Washington için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, bu açıdan Trump'ın Suriye'den çekilme kararının "Ankara ile ilişkileri geliştirme yönünde isabetli bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Al Jazeera televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Kimmitt, "Sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hakkındaki tüm planlarında Başkan Trump'ı Türkiye ile uzun vadeli ilişkileri göz önünde bulundurması için ikna etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2002 yılında Irak'a girmek isteyen ABD askerlerine topraklarını açmayı reddetmesinden bu yana iki ülke ilişkilerinde gerileme yaşandığını kaydeden Kimmitt, bunda Washington'un FETÖ ve YPG'ye olan desteğinin de etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgede birçok açıdan değerli bir ABD müttefiki olmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Kimmitt, şunları kaydetti:

"(Türkler) Birçok çatışmada yıllardır bizimle birlikte savaştı. ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yaptılar. ABD'in Türkiye ile olan ilişkileri diğer unsurlarla ilişkilerine kıyasla çok daha önemlidir. Trump'ın bu (Suriye'den çekilmesi) politikasının çok akıllıca olduğunu düşünüyorum. Türkiye, ABD için önemlidir. (Suriye'den çekilme) Bu da Türkiye'yi geri kazanmak için iyi bir adımdır."

ABD'nin YPG'ye desteği geçici ve taktikseldi

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu kendilerinin de kabul ettiğini ifade eden Kimmitt, ABD'nin bu örgüte olan desteğinin geçici ve taktiksel olduğuna vurgu yaptı.

Bizzat eski ABD Savunma Bakanı'nın "YPG'nin doğrudan PKK ile bağlantılı olduğunu" açıkladığını hatırlatan Kimmitt, şunları aktardı.

"Biz YPG ile bu anlaşmayı yaptığımızda bizim desteğimizin geçici ve taktiksel olacağını söyledik. Başkan Trump şu anda tam olarak buna uygun bir karar verdi. Biz çekiliyoruz. DEAŞ artık ABD'ye varoluşsal bir tehdit oluşturmuyor. Açık olursak yenildi ancak yok edilmedi. Türkler olsun Kürtler olsun ya da Ruslar olsun bu işi başkalarına bırakalım. DEAŞ'ın yok edilmesi neden ABD'nin sorumluluğunda olsun?"

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:08
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc3 sa önce
    erdoğanda hemen inandı oltaya geldi. fıratın doğusuna operasyonu durdurup erteledi. sonrada pişman olunca beni abd kandırdı demesin bu millet yutmaz

Günün Özeti

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