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Aktüel Trump, Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurdu
Aktüel

Trump, Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:29:17 -
Trump, Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.



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