Trump seçimi kaybederse altın fiyatları ne olur? Altın fiyatları düşer mi?

Altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada da yakından takip edilen bir konu oldu. Vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi ise altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları ile beraber dolar fiyatının da yükselmesi herkesin merak konusu haline geldi. Peki altın fiyatları ne olacak?

Herkesin merak ettiği altın fiyatları yükselecek mi konusunda temel hikayeye odaklanılması gerekiyor. Geleceğe yönelik beklentilere bakıldığında ABD seçimlerinin ne olacağının ve teşvik paketlerinin devam edip etmeyeceğinin önemli. Altın düşecek mi ile ilgili olarak Trump’ın göreve geldiği dönemden beri Çin ile çekişmeleri, 1. faz ve 2. faz tartışmaları ve ABD-Çin arasındaki gelişmelerin daima altının lehine olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra altın fiyatları seçimden sonra ne olur noktasında yaptığı değerlendirmelerde; Biden’ın ön plana çıkması halinde ABD-Çin arasındaki gelişmelerin biraz daha alt perdeden devam etmesi bekleneceği için altın fiyatları konusunda ciddi oranda satış baskısının yaşanabilir. Altın yükselir mi noktasında ise fiyatları yukarı taşıyacaklar etkenler arasında da büyük şirketlerin risklerinin öne çıkmasını gösterdi ve şirket bazındaki hareketlerin küresel anlamda satış dalgasına sebep olup olmayacağının soru işareti olarak tutuluyor.

Bununla beraber altın ne kadar yükselir konusunda politik risklere değinmek gerekirse; Trump yönetiminin kaybedeceği beklentisi ile beraber riskin ön plandan çıkması durumunda altın fiyatlarının bir satış dalgası ile karşılaşabileceğinin düşünülüyor. Dolayısıyla çok sayıda insanın cevap aradığı altın artacak mı sorusu ile ilgili olarak bazı analistlere göre Amerikan seçimleri ve Trump’ın kazanıp kazanmayacağı yönündeki beklentilerin yönünün fiyatlar üzerinde etkili olabilir.

Vatandaşların ve yatırımcıların bir diğer yanıt aradığı sorular arasında ise altın yatırımı yapılır mı sorusu bulunuyor. Yükseliş ihtimaline karşılık bir alım fırsatı çıkması konusunda altın ne zaman alınır sorusuna odaklanan yatırımcılar altın yorum ve değerlendirmelerini merak ediyor. Ons altında yaşanan düşüş ise iç piyasada karşılık bulmuyor. İHA’da yer alan habere göre Dolar/TL paritesindeki artış, iç piyasaya bakıldığında altın fiyatlarındaki gerilemenin önüne geçiyor.

Buna göre geçen haftayı 2060 dolar seviyesini görüp rekor ile kapatan ons altının yönü aşağıya çevrildi.

Ons altın haftaya %0,20 düşüş ile 2030 dolardan başlarken iç piyasaya bakıldığı zaman gram altın Dolar/TL paritesi üzerinde yaşanan yükselme sebebiyle gerileme göstermedi. Dolar/TL paritesi 7,35 seviyesinde işlem görürken altın ne kadar sorusuna yanıt olarak gram altın 478 TL ve çeyrek altın 783 TL seviyesinde satılıyor.