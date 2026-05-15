Trump neden Çin'e cep telefonunu götürmedi?

ABD basınında yer alan haberlere göre, Donald Trump'ın Çin ziyareti kapsamında Pekin'e giden üst düzey Amerikan heyetine, seyahat öncesinde siber güvenlik uyarıları yapıldı. Donald Trump'a eşlik eden üst düzey heyetin Çin ziyaretinde, siber güvenlik riskleri nedeniyle kişisel telefonlarını kullanmadığı, yerine "temiz cihazlar" ile ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı.

Yetkililere, Çin'de iletişim cihazlarının izlenme veya hacklenme riskine karşı kişisel telefonlarını kullanmamaları tavsiye edildi.

Bu kapsamda heyet üyelerine geçici telefonlar ve yeni hatlar verildi.

Bazı yetkililerin kişisel cihazlarını ABD'de bıraktığı, bazılarının ise kapalı şekilde güvenli alanlarda taşıdığı aktarıldı. Ayrıca iletişim için veri içermeyen yeni ve sınırlı hesapların kullanıldığı belirtildi.

ABD'li güvenlik kaynakları, Çin'deki tüm cihazların ve ağların potansiyel risk taşıdığı varsayımıyla hareket edildiğini ifade ederken, bu yaklaşımın "dijital izolasyon" veya "temiz cihaz protokolü" olarak bilindiği kaydedildi.

Ancak bu sıkı güvenlik önlemlerinin diplomatik ve ticari iletişimi zorlaştırdığı, mesajlaşma ve veri paylaşımının ciddi şekilde sınırlandığı da vurgulandı.

Öte yandan Çin tarafı, kendilerine yöneltilen siber casusluk iddialarını reddederek, ülke içinde kişisel verilerin yasal koruma altında olduğunu ve hiçbir kurum ya da kişiden yasa dışı veri toplama talep edilmediğini açıkladı.