  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uzman çavuşlar anılıyor... TEMUD Başkanı Ali Tilkici’nin mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Canan, Ekrem’e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’na attığı çalım

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Kremlin’den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrikadan asker topluyor

Şer ittifakı işbaşında! Atina panikledi ısrarla Tel Aviv dedi

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Dünya Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu! Pislikleri ortaya döküldü 
Dünya

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu! Pislikleri ortaya döküldü 

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu! Pislikleri ortaya döküldü 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pislikleri ortaya döküldü! Trump’ın çevresindeki çok sayıda kişi çocuk istismarından yargılanırken ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein’in bazı e-postalarını yayınladı. Bu yazışmalardan yola çıkılarak istismar vakalarına dahli olduğu ortaya çıktı! Gündeme damga vurdu.

 Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın ortaya çıkan e-postalarında, ABD Başkanı Donald Trump hakkında, mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer aldı.

The New York Times'ın haberine göre, ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Demokrat üyeleri, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımladı.

Epstein'ın 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer aldı.

Milyarder Epstein'ın, Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli başka bir e-postada ise Trump hakkında, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandığı görüldü.

Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi.

Öte yandan Komitedeki Cumhuriyetçi üyeler ise Demokratları, Demokrat yetkililerinin adının geçtiği belgeleri "kasıtlı olarak" saklamakla suçladı.

- Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson,
illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23