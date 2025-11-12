Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

BBC’nin haberine göre bugün ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ndeki Demokratlar üç e-posta yazışması yayınlandı.

Demokratlar, e-postaları bu sabah Jeffrey Epstein’ın mal varlığını yöneten kişilerin kendilerine ilettiğini bildirdi.

Belgeler, Epstein’in uzun yıllar birlikte çalıştığı sevgilisi Ghislaine Maxwell ve gazeteci Michael Wolff’la yazışmalarında, ABD Başkanı Donald Trump’tan birkaç kez bahsettiğini gösteriyor.

Nisan 2011 tarihli bir e-postada Epstein, Maxwell’e Trump’ın mağdurlardan biriyle ‘saatler geçirdiğini’ yazıyor.

Wolff ise 15 Aralık 2015 tarihli e-postada, yani Trump’ın 2016 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını açıklamasından altı ay sonrasında, Epstein’a şunları yazıyor:

“CNN’in bu akşam Trump’a seninle olan ilişkisini sormayı planladığını duydum, ya yayında ya da sonrasındaki kısa röportajda.”

Epstein ise Wolff’a şu yanıtı veriyor:

“Ona vereceğimiz cevabı biz hazırlasak, sence ne olmalı?”

Wolff ertesi gün şöyle yazıyor:

“Bence bırak kendini batırsın. Eğer eve gelmediğini söylerse, bu sana değerli bir siyasi koz kazandırır. Onu öyle bir durumda bırakabilirsin, bu senin için olumlu bir sonuç doğurur. Veya gerçekten kazanacak gibiyse, onu kurtarıp bir minnettarlık borcu yaratabilirsin.

Tabii, bir ihtimal daha var: Soru sorulduğunda ‘Jeffrey harika bir adam, haksız yere suçlandı, politik doğruculuğun kurbanı oldu’ diyebilir ama bu Trump yönetiminde yasaklanması gereken bir şey olurdu.”

Epstein o sıralarda Florida eyaletinde yürütülen davada savcılarla yaptığı anlaşma kapsamında cinsel suçlardan suçunu kabul etmişti.

Epstein, Ocak 2019’da Wolff’a gönderdiği bir başka e-postadaysa Trump için ‘kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine’e durmasını söyledi’ diyor.

Epstein 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu.

ABD Başkanı, bu yeni yayınlanan e-postalar hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak geçmişte Epstein’ın yönettiği istismar ağıyla ilişkisini sürekli reddetmişti.

