Trump: Hamas silah bırakacak gibi görünüyor
ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Gazze’de Hamas’ın silah bırakma aşamasına geldiğini savunan Trump, Ukrayna’da Putin ile yaptığı görüşme sonrası Kiev’de bir haftalık insani ara sağlandığını ve Venezuela ile hava sahasının ticari uçuşlara açılacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Gazze’deki rehine krizinde Hamas’ın kilit bir rol oynadığını belirten Trump, örgütün bir sonraki aşamada silah bırakma eğiliminde olduğunu iddia etti. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze savaşını bitirmeye yönelik ABD planının ikinci aşamasının kararlılıkla sürdüğünü doğruladı.
KİEV’DE BİR HAFTALIK "SOĞUK" ARASI
Ukrayna savaşına dair de önemli bir bilgi paylaşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şahsen görüştüğünü açıkladı. Dondurucu soğuklar nedeniyle Putin’den Kiev ve çevresine yönelik saldırıları durdurmasını istediğini belirten Trump, "Başkan Putin ricasını kırmadı ve bir hafta boyunca ateş açmamayı kabul etti" dedi.
VENEZUELA İLE YENİ DÖNEM VE PETROL ADIMI
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüştüğünü belirten Trump, bu ülke üzerindeki ticari hava sahasını yeniden açacaklarını duyurdu. ABD Ulaştırma Bakanlığı ve ordusuna gerekli talimatları verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya güvenle gidebileceğini söyledi. Ayrıca ABD’li petrol devlerinin bölgede proje yerlerini seçmeye başladığını ifade eden Trump, bu iş birliğinin her iki ülke için devasa bir zenginlik getireceğini vurguladı. Trump, Venezuelalıların sokaklarda Amerikan bayrakları salladığını da sözlerine ekledi.
