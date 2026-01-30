  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de Kadayıf Kutulu Rüşvet Rezaleti: Kirli Çark Adliyede Patladı! Cezaevi aracı devrildi, 19 yaralı Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları… Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı Baklava kutusundan rüşvete, evlere şenlik savunma: Videoya rağmen kabul etmiyorlar Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!" Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır Avrupa’ya uyarı! Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu
Dünya Trump: Hamas silah bırakacak gibi görünüyor
Dünya

Trump: Hamas silah bırakacak gibi görünüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump: Hamas silah bırakacak gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Gazze’de Hamas’ın silah bırakma aşamasına geldiğini savunan Trump, Ukrayna’da Putin ile yaptığı görüşme sonrası Kiev’de bir haftalık insani ara sağlandığını ve Venezuela ile hava sahasının ticari uçuşlara açılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Gazze’deki rehine krizinde Hamas’ın kilit bir rol oynadığını belirten Trump, örgütün bir sonraki aşamada silah bırakma eğiliminde olduğunu iddia etti. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze savaşını bitirmeye yönelik ABD planının ikinci aşamasının kararlılıkla sürdüğünü doğruladı.

KİEV’DE BİR HAFTALIK "SOĞUK" ARASI

Ukrayna savaşına dair de önemli bir bilgi paylaşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şahsen görüştüğünü açıkladı. Dondurucu soğuklar nedeniyle Putin’den Kiev ve çevresine yönelik saldırıları durdurmasını istediğini belirten Trump, "Başkan Putin ricasını kırmadı ve bir hafta boyunca ateş açmamayı kabul etti" dedi.

VENEZUELA İLE YENİ DÖNEM VE PETROL ADIMI

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüştüğünü belirten Trump, bu ülke üzerindeki ticari hava sahasını yeniden açacaklarını duyurdu. ABD Ulaştırma Bakanlığı ve ordusuna gerekli talimatları verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya güvenle gidebileceğini söyledi. Ayrıca ABD’li petrol devlerinin bölgede proje yerlerini seçmeye başladığını ifade eden Trump, bu iş birliğinin her iki ülke için devasa bir zenginlik getireceğini vurguladı. Trump, Venezuelalıların sokaklarda Amerikan bayrakları salladığını da sözlerine ekledi.

 

TikTok’ta 'Trump sansürü' tartışmaları alevlendi: 'Epstein' mesajları neden engelleniyor?
TikTok’ta 'Trump sansürü' tartışmaları alevlendi: 'Epstein' mesajları neden engelleniyor?

Dünya

TikTok’ta 'Trump sansürü' tartışmaları alevlendi: 'Epstein' mesajları neden engelleniyor?

ABD’li Kongre üyesi Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor" Beni hedefe koydu
ABD’li Kongre üyesi Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor" Beni hedefe koydu

Dünya

ABD’li Kongre üyesi Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor" Beni hedefe koydu

Trump’ın ‘geçici’ kuklasına askeri kalkan: Maduro’yu satanlar, Rodriguez’i ‘başkomutan’ ilan etti
Trump’ın ‘geçici’ kuklasına askeri kalkan: Maduro’yu satanlar, Rodriguez’i ‘başkomutan’ ilan etti

Dünya

Trump’ın ‘geçici’ kuklasına askeri kalkan: Maduro’yu satanlar, Rodriguez’i ‘başkomutan’ ilan etti

Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır!
Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır!

Dünya

Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır!

Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!
Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

Gündem

Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı
Gündem

Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda kendisine sorulan "İmam Hatip" sorusuna samimi ve net yanıt..
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti
Gündem

CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, CHP'li belediyelerdeki dev yolsuzluk ve rüşvet ağını ele aldığı yazısında, Aziz İhsan Aktaş davası üzerinden ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23