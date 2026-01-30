Trump: Hamas silah bırakacak gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Gazze’deki rehine krizinde Hamas’ın kilit bir rol oynadığını belirten Trump, örgütün bir sonraki aşamada silah bırakma eğiliminde olduğunu iddia etti. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze savaşını bitirmeye yönelik ABD planının ikinci aşamasının kararlılıkla sürdüğünü doğruladı.

KİEV’DE BİR HAFTALIK "SOĞUK" ARASI

Ukrayna savaşına dair de önemli bir bilgi paylaşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şahsen görüştüğünü açıkladı. Dondurucu soğuklar nedeniyle Putin’den Kiev ve çevresine yönelik saldırıları durdurmasını istediğini belirten Trump, "Başkan Putin ricasını kırmadı ve bir hafta boyunca ateş açmamayı kabul etti" dedi.

VENEZUELA İLE YENİ DÖNEM VE PETROL ADIMI

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüştüğünü belirten Trump, bu ülke üzerindeki ticari hava sahasını yeniden açacaklarını duyurdu. ABD Ulaştırma Bakanlığı ve ordusuna gerekli talimatları verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya güvenle gidebileceğini söyledi. Ayrıca ABD’li petrol devlerinin bölgede proje yerlerini seçmeye başladığını ifade eden Trump, bu iş birliğinin her iki ülke için devasa bir zenginlik getireceğini vurguladı. Trump, Venezuelalıların sokaklarda Amerikan bayrakları salladığını da sözlerine ekledi.