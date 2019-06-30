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Trump, Güney Kore lideri ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’ye ziyaretinde Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 10:15
Trump, Güney Kore lideri ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’ye ziyaretinde Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi.


Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi’nin ardından Güney Kore’ye giden ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul’de bir araya geldi. Trump-Moon görüşmesinde Kuzey Kore’nin nükleersizleşme sürecinin değerlendirildiği belirtildi.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte "silahsızlandırılmış bölgeye" gideceklerini kaydeden Trump, "DMZ’ye gidiyoruz ve orada Kuzey Kore lideri Kim ile görüşeceğiz. Birbirimiz anlıyoruz. Yaptırımlar hala devrede, acelem yok" ifadelerini kullandı.


Görüşmenin amacına ilişkin soruya ise Trump, "Sadece el sıkışıp merhaba diyeceğiz, çünkü Vietnam’dan bu yana birbirimizi görmedik" yanıtını verdi.


G-20 Zirvesi kapsamında Japonya’da bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim’e görüşme teklifinde bulunmuş, Kuzey Kore ise Trump’ın teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirmişti. Trump ise Kim’in de bu görüşmeyi istediğini belirterek, muhtemel görüşme için son hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı.


ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018’de Singapur’da bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı. Ardından iki lider 26-27 Şubat tarihlerinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir kez daha görüşmüş, ancak zirvede somut bir ilerleme kaydedilememişti.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:15
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