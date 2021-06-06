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Dünya

Trump Çin'in koronavirüs cezasını açıkladı

Çin'i koronavirüs salgını sebebiyle sorumlu tutmaya devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in dünyaya 10 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 23:15:00 -
Trump Çin'in koronavirüs cezasını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, aylar sonra ortaya çıktı. Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Trump, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden döneminde geriye gittiğini ifade etti.

Trump, "Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz" dedi.

2020 seçimleri sırasında kötü şeyler yaşandığını belirten Trump, 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çok başarılı olacağını öne sürdü. "ABD Senatosu için çok önemli olan Kuzey Carolina seçimlerini kazanacağız" ifadesini kullanan Trump, 2024 seçimlerini dört gözle beklediğini söyledi.

Seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Ted Budd’ı desteklediğini belirten Trump, "Bu son kararım" dedi.

"Çin 10 trilyon dolar tazminat ödesin"

Covid-19'un kaynağının araştırılması için Biden’ın haber alma örgütlerini görevlendirmesi ile ilgili olarak da konuşan Trump, Vuhan’da bir enstitüden çıktığını söylediğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün bile ihtimal dışı olarak değerlendirdiği iddialarının gerçeklik kazandığını hatırlattı.

Trump ABD’nin ve dünyanın Çin'den tazminat alması gerektiğini belirterek, "En az 10 trilyon dolar ödemek zorundalar" dedi.

ABD’nin bugün ulaştığı aşılama başarısının da kendi hükümetinin bir başarısı olduğunu ifade eden Trump, kendisinin yaptığı anlaşmalar olmasaydı Biden yönetiminin çok büyük bir sorun içerisinde olacağını söyledi.

Öte yandan başkanlığı döneminde kendisine danışmanlık yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin salgına yaklaşımını eleştiren Trump, "Fauci harika bir doktor değil ama müthiş bir tanıtımcı. Neredeyse her konuda yanıldı" dedi.

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Yorumlar

B.b

Tramp seni ayakta uyuttular bu sinsi herifin ne biçim şerefsiz olduğunu yanındakiler de bilmiyordu herif eyaletleri satın almış sense demokrasi kazansın diyorsun herif seni beygir gibi ayakta uyuttu.
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deniz

TRUMPPPP ABD NİNDE ÖDEMESİ GEREK MİYOR MU ?? NİYE DEME SENDE ÜRETİLMİŞ ÇİNLE GİZLİ GİZLİ LABARATUVAR ÇALIŞMALARI BEN DEMİYORUM ÇİNLİ SÜRTÜK AÇIKLADI YA İNTERNETİ AÇ YARASA ÜZERİNDE Kİ BU HASTALIĞIN YAYILMA HIZINI BERABER YAPMADINIZ MI DÜNYAYA TOPUNUZ TAZMİNAT ÖDEYECEKSİNİZ BU BİYOLOJİK LABAROTUVARLAR HANGİ ÜLKELERDE VAR HANGİ ÜLKELER ÇALIŞIYOR RUSYA MI ÇİN Mİ ABD Mİ NELERİ PLANLADINIZ ANLATIN BAKİMMMM SİZLER BİZLERİ APTAL MI SANIYORSUNUZ YERİ VE ZAMANI GELİNCE BİZE DÜNYAYI BIRAKCAKSINIZ BİZ EFENDİNİZ TÜRKÜZ BİZE BİAT EDECEKSİNİZ TOPUNUZ DÜNYA BİZE AİTTT DÜNYA HAKİMİYETİ BİZE AİT ROBOT TANKALRIN ÜRETİMİ HIZLANSIN ON BİN SİHA GÖKYÜZÜZNDE OLSUN HAVADA EN AZ 2 HAFTA KALACAK ŞEKİLDE ROBOT BALIKLAR SU İÇİNDE YÜZSÜN ROBOT DENİZALTILAR DENİZDE YAYILSIN BU HAÇLILARI BU ÇİNLİLERİ TOPUNU HİZAYA GETİRECEĞİZ DÜNYA BİZİMMMMM LANNNN BİAT EDİNNN TÜRKE YENİDEN HORTLADIK OSMANLI GİBİ GELİYORUZ HESAP VERECEKSİNİZ LAN BİZ TÜRKE BATI SENİ BÖCEK GİBİ EZECEĞİMMM
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