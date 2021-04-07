TRT'de darbe bildirisi okutmuştu! Cezası belli oldu
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi TRT'de darbe bildirisi okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.
15 Temmuz gecesi FETÖ'ye mensup askerler, başta İstanbul ve Ankara sokaklarında tanklarla terör estirirken TRT'de de canlı yayında korsan bildiri okutttular.
Bugün de FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Ağırlaştırılmış müebbet
Davada yargılanan sanırklar arasında terör örgütünün darbe bildirisini TRT’de okutan eski yarbay Ümit Gençer’in de cezası belli oldu.
Gençer, o gece TRT spikeri Tijen Karaş'ı zorla stüdyoya indirip kameraların karşısında korsan bildiriyi okutmuştu.
Gençer'e “anayasal düzeni ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.