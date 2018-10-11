Trilyonluk süsler!



Yukarıdaki resme aldanmamalısınız. Onu şömine tasarımı geliştiren bir Batı dekorasyon dergisinden aldık. Şömine Batı’da evlerin ve işyerlerinin olmazsa olmazı. Bu da onlardan biri. Dışarıda kar örtmüş her yanı, devasa camdan görülüyor. İçeride ise gürül gürül şömine yanmakta.. İmrenmemek mümkün değil.

Zaten bizdeki şömine merakı da bu imrenmeden ibaret. Bir de mimarlarımızın kopyacılığı sevmesinden, müteahhidlerin de gözboyama çabasından. Alıcı, şömineli ev almayı seviyor. Alıyor ama yakmıyor. Yaksa bile onun ısıtmadığını, evi dumana ise boğduğunu, ona göre yapılmış bir baca sistemi olmadığını ilk seferde farkediyor. Başlıyor baca çekişini nasıl kapatırım diye uğraşmaya.. Sonra o şömine duvarda süs olarak kalakalıyor. Ülkede milyonlarca dairede milyonlarca şömine var. İşlevi yok. Süs gibi ama “havalı” duruyor!

Artık doğalgaza uyumlu şömineler piyasaya girdi. Tabii bunlar da dışarıdan ithal ediliyor. Belli bir üst düzey geliri olanlar alıyor. Fanlı dağıtım adı verilen ve turbo sistemli hazneler kullanılarak hazırlanan bu şömineler, sıcak hava çıkış ızgaraları ile dağıtım sistemine bağlanıyor. Şöminenin olduğu mekan ısındığında, fan devreye giriyor ve diğer odalar da ısınıyor.

Şömine istenirse özel bir radyatör sistemine bağlanıyor ve diğer odaların da ısınması sağlanıyor. Şöminenin kazanlarında ısıtılan su, klasik radyatör ısıtma prensibi ile çalışıyor ve döşenen borular aracılığıyla evin diğer odalarına pompalanıyor.

Parası olanın merakını anlamak mümkün. Ama doğalgaza zam geldi diye normal kombiyi yakamayan bir ailenin, şimdilerde eğer ev almaya kalkışacaksa, “aman şömineli olsun” diye aranması herhalde bize özgü bir saçmalık olur..