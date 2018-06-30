Trezeguet'den Galatasaray'ı şoke eden açıklama
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ın kancayı taktığı Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu: Büyük ihtimalle Inter'e gideceğim, ardından da bir yıllığına Parma'ya kiralanacağım.30 Haziran 2018 Cumartesi 16:54
Süper Ligde Kasımpaşa forması giyen ve transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet, transferi hakkında flaş itiraflarda bulundu.
İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Trezeguet, Inter'e transfer olacağını ve ardından Parma'da kiralık olarak forma giyeceğini söyledi.
"BÜYÜK İHTİMAL INTER, SONRA PARMA"
23 yaşındaki futbolcu, "Büyük ihtimalle Inter'e gideceğim, ardından da bir yıllığına Parma'ya kiralanacağım." şeklinde konuştu.
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