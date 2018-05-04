Trezeguet bombası! 2 milyon euro...

Sezon başında Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 14 gol atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.

Oynadığı oyunla bir çok takımın transfer gündemine giren Mısırlı yıldız, Belçika basınına göre Kasımpaşa'da kalacak. İstanbul ekibinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandığı belirtilirken Anderlecht'in de bu transferde Kasımpaşa'ya bir zorluk çıkarmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa'nın Trezeguet için 2 milyon euro ödeyeceği kendisiyle de 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.