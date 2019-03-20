Trentino Itas-Galatasaray: 3-0
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin ilk maçında konuk olduğu İtalya'nın Trentino Itas ekibine 3-0 yenildi.20 Mart 2019 Çarşamba 00:01
Salon: BLM Group Arena
Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Ehsan Rejaeyan (Fransa)
Trentino Itas: Vettori, Russell, Codarin, Giannelli, Kovacevic, Candellaro, (Grebennikov, Nelli, Simoni)
Galatasaray: Venno, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Antonov, Emin Gök, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Gergye, Melih Sıratça, Muzaffer Yönet)
Setler: 25-15, 25-15, 25-20
Süre: 69 dakika (22, 21, 26)
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin ilk maçında konuk olduğu İtalya'nın Trentino Itas ekibine 3-0 yenildi.
İki takım arasında rövanş mücadelesi, 26 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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