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Aktüel Trendyol, Danla Bilic iş birliğiyle Instagram Shopping yaptı
Aktüel

Trendyol, Danla Bilic iş birliğiyle Instagram Shopping yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:40:27 -
Trendyol, Danla Bilic iş birliğiyle Instagram Shopping yaptı

İSTANBUL (AA) - Trendyol, Danla Bilic iş birliğinde Türkiye’yi ilk kez fenomen kanalında yapılan Instagram Shopping ile tanıştırdı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, fenomen Danla Bilic iş birliğinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek influencer shopable post kullanımına başladı.

Trendyol, Türkiye'de bireysel kullanıma henüz açılmayan Shopping özelliğini ilk kez Danla Bilic iş birliğinde kullandı. Shopable post ile Bilic'in seçtiği ürünlere hızlıca ulaşılabiliyor.

Teknoloji, eğitim, pazarlama ve finansman gücüyle iş ortaklarının işlerini büyüten Trendyol, pazarlama ve iletişim gücünü farklı kanallarla artırmaya devam ediyor.

Yeniliklere hızla adapte olan Trendyol, milyonlarca müşterisine de en iyi alışveriş deneyimini sunuyor.

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