Tren, kamyonu ortadan ikiye böldü! Baş tarafı yolun bir yanında kasası diğer yanında kaldı

Yeniakit
IHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyeri kapanan hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyona yolcu treni çarptı. Ortadan ikiye bölünen kamyonetin kasa yolun bir yanında kafa kısmı diğer yanında kalırken kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Mustafa Kemal Mahallesi Son Sokak'taki hemzemin geçitte İzmir'den Alaşehir'e sefer yapan K.Ö.'in (29) kullandığı yolcu treni, bariyerlerin kapanmasına rağmen hemzemin geçitten geçmek isteyen Yunus D. yönetimindeki kamyona ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden koparak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü herhangi bir yaralanması olmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.
Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

