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Transferi o isim doğruladı: Aboubakar...

Bir dönem Fatih Terim'in teknik ekibinde yer alan Müfit Erkasap, Galatasaray'daki son transfer gelişmelerini paylaştı. Erkasap, sarı kırmızılıların Aboubakar ve Banega ile görüşme yaptığını doğruladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:36
Transferi o isim doğruladı: Aboubakar...

Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'in de teknik ekibinde yer alan Müfit Erkasap, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak gündemi değerlendirdi. Erkasap, Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden Aboubakar ve Banega ile ilgili çalışmaların yapıldığını doğruladı.

Daha önce Fatih Terim'in de teknik ekibinde yer alan ve kısa süre önce Bodrum'da gerçekleştirilen transfer toplantısında yer alan Müfit Erkasap, Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Erkasap, Aboubakar ismiyle ilgili olarak "Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor. " ifadelerini kullandı.

"Planlı çalışma devam ediyor..."

Fatih hoca her zaman plan, program üzerinde çalışıyor. Türkiye'de gerek UEFA'da gerekse Avrupa sahnelerinde iyi bir durumda değil. Hocanın da verdiği mücadelelerden biri devam ediyor. UEFA yapılanmasından ceza alınınca kim sorumlu olacak? Kimse bilmiyor.

"Fatih hoca gittiği yerlerde bir şeyleri değiştiriyor"

Herhangi bir kulübün başına gelmiş biri, UEFA'nın sistemlerine uymamışsa kim yetkili? Türkiye'deki bu işler nasıl olacak? Tamam iyi yönden bakalım, destek verelim ama ileri gidilmiyor. Fatih hoca TFF'de çalışırken UEFA ile birçok çalışma yaptı. Bunlar uygulanmıyorsa hocalar ne yapsın? Söz sahibi başkan. Allah'tan hocaya saygı duydukları için Fatih hoca gittiği yerlerde bir şeyleri değiştiriyor.

Valentine Ozornwafor transferi hakkında...

Valentine Ozornwafor uzun süredir izlenen bir oyuncuydu. İzleme ekibinin sürekli takip ettiği, canlı olarak izlediği bir oyuncu. Bire bir görüşerek, çocuğun kültürünü öğrenerek yapılan bir transfer. Transferin yapılabilmesi için kendi maddi durumunu iyi bilmek lazım. Açılan hesaba göre transfer yapmamız gerekiyor.

Babel, Galatasaray'a transfer olacak mı?

Transfer dönemi yeni açıldı. Açılmadan evvel menajerler vasıtasıyla ön anlaşmalar sağlanıyor. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın şu an resmi bitirdiği bir transfer yok. Babel'in Galatasaray'a transfer olacağını düşünüyorum.

"Banega ile ilgili bir çalışma var"

Banega hakkında bir çalışma var. Bir futbolcu ne kadar büyük futbolcu olursa olsun gideceği yere bakışı çok önemlidir. Kültür, basın, taraftarlar, sosyal yaşantısı gibi birçok faktör onun performansı etkiler. Banega, Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyunculardan biri. Teknik direktöre uygun bir yapının oluşması lazım.

"Fatih Terim, Aboubakar'ı istiyor"

Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor. Diagne'nin satışı konusunda bir bilgim yok ama onun satılması bir olasılık.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:36
  1. Aboubakar
  2. Galatasaray Aboubakar

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